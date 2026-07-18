Сайнс отреагировал на 20-е и 16-е время в двух практиках ГП Бельгии
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за команду «Уильямс», подвёл итоги двух практик Гран-при Венгрии, где показал 20-е и 16-е время.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 2
17 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.944
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.190
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.472
«Пятница выдалась рваным днём. На моей машине была проблема в первой практике, так что сессия не была показательной, потому что мы не смогли проверить настройки, которые хотели. Во второй тренировке мы добились хорошего прогресса и привели машину в лучшее окно настроек, хотя я где-то получил повреждение, и эта сессия тоже не была чистой. Ночью мы во всём разберёмся, найдём решения, улучшим баланс и, надеюсь, в субботу будем в лучшей форме», — написал Сайнс на своём сайте.
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