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«Подобное повторится нескоро». Брат чемпиона MotoGP Маркеса — о финале ЧМ-2026

«Подобное повторится нескоро». Брат чемпиона MotoGP Маркеса — о финале ЧМ-2026
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30-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, выступающий в MotoGP на мотоцикле «Дукати», высказался о предстоящем финале чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины, который пройдёт 19 июля в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как нам повезло, что мы можем собственными глазами увидеть нечто столь же историческое, как то, что произойдёт в это воскресенье. Не обращайте внимания на цвета, просто наслаждайтесь — я думаю, подобное повторится нескоро в истории… Вперёд, Испания!» — написал Маркес в социальной сети Х.

Алекс является младшим братом 33-летнего Марка Маркеса, выступающего за заводскую команду «Дукати» и являющегося семикратным чемпионом MotoGP.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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