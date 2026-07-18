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Штайнер: переход в «Макларен» не станет для Ферстаппена шагом вперёд

Штайнер: переход в «Макларен» не станет для Ферстаппена шагом вперёд
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Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможности ухода четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Очевидно, Макс оглядывается по сторонам. Такова действительность. Почему нет? Хотя это сложная ситуация. Зачем ему переходить «Макларен»? «Макларену» тяжелее, чем «Ред Булл». Это не будет шагом вперёд.

Ему нужно переходить в «Мерседес» или «Феррари». Но у них нет машины для него, если только ФИА не разрешит выставить третью машину. У них две машины с хорошими пилотами, которые хотят продолжать. Так что ситуация очень сложная.

Как бы Макс ни хотел другую машину, сейчас нет ничего лучше той, в которой он сидит. Ему нужно сосредоточиться на том, чтобы «Ред Булл» перестал терять людей и начал становиться лучше. У команды есть необходимая инфраструктура для этого», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

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