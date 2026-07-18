«Больше боялся Англии в финале». Чемпион Ф-1 Алонсо — о ЧМ-2026

Испанские гонщики Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлос Сайнс («Уильямс») высказались о предстоящем финале чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины, который пройдёт 19 июля. Начало игры — 22:00 мск.

«Очевидно, Испания должна победить, потому что мы играем в футбол», — сказал Сайнс в эфире Sky Sports.

— Ты бы предпочёл играть с Аргентиной или Англией в финале?

— Думаю, Англия была более сильной командой, так что я больше боялся Англии в финале. Я не могу сказать, что с Аргентиной будет легко, но в Испании, думаю, мы рады, что прошла Аргентина, потому что чувствуем, что так будет легче, но, знаешь, Англия, возможно, заслуживала этого немного больше. Но Месси — это проблема, — сказал Алонсо.