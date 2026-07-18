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Шовлин — о пятничных заездах Расселла в Бельгии: в квалификации он будет в порядке

Шовлин — о пятничных заездах Расселла в Бельгии: в квалификации он будет в порядке
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Технический директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о выступлении пилота команды Джорджа Расселла в практиках Гран-при Бельгии 17 июля. Напомним, британец стал лишь восьмым в обеих сессиях.

«Не лучший круг для Джорджа, но это всего лишь один круг. Если он не получается, вам кажется, что у вас нет темпа. Он посчитал, что шины не были готовы к началу круга, и это привело к потерям. В нескольких поворотах он, похоже, недооценил уровень сцепления, но, учитывая нашу первую сессию, это неудивительно.

Ему есть над чем поработать, и, как я и сказал, многое из этого мы поймём из данных, но я уверен, что в квалификации он будет в порядке», — приводит слова Шовлина издание Crash.net.

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