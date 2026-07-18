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Пьер Гасли прокомментировал аварию во второй практике ГП Бельгии

Пьер Гасли прокомментировал аварию во второй практике ГП Бельгии
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Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли («Альпин») прокомментировал свою аварию во второй практике Гран-при Бельгии.

«Прежде всего, я рад, что со мной всё в порядке после инцидента во второй свободной практике. Очевидно, это был довольно сильный удар о стену после того, как машина сорвалась, и я не смог полностью её спасти. Уверен, мы разберёмся, что произошло, поскольку это был довольно резкий срыв, который привёл к серьёзным повреждениям машины. Что касается остальной части дня, у нас был неплохой тестовый день в обеих сессиях, где мы пробовали разные детали на обеих машинах. Теперь мы поработаем, чтобы изучить и понять, что сработало хорошо, а с чем ещё поработать. В субботу мы постараемся собрать всё воедино и сосредоточиться на попадании в десятку в квалификации во второй половине дня», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.

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