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Формула-3 — Бельгия — результаты спринта

Накамура выиграл спринт Ф-3 в Бельгии в дебютном сезоне, Бадоер — второй, Клеро — третий
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В субботу, 18 июля, на автодроме «Спа-Франкоршам» состоялась спринтерская гонка шестого этапа сезона-2026 Формулы-3, победу в которой одержал 20-летний японец Дзин Накамура («Хайтек»). 19-летний итальянский гонщик Брандо Бадоер из команды «Роден» — второй. Третий — 19-летний бразилец Педро Клеро («Роден»).

Формула-3. Бельгия. Спринт (топ-10).

1. Дзин Накамура («Хайтек») — 12 кругов.
2. Брандо Бадоер («Роден») +0.9.
3. Педро Клеро («Роден») +1.4.
4. Маттиа Кольнаги («МП Мотоспорт») +3.0.
5. Тайто Като («АРТ Гран-при») +3.3.
6. Теофиль Наэль («Кампос») +3.7.
7. Туукка Тапонен («МП Мотоспорт») +3.9.
8. Эрнесто Ривера («Кампос») +4.5.
9. Алессандро Жюсти («МП Мотоспорт») +4.9.
10. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +5.6.

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