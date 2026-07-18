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«Я не очень доволен машиной». Ландо Норрис раскрыл проблему «Макларена» на ГП Бельгии

«Я не очень доволен машиной». Ландо Норрис раскрыл проблему «Макларена» на ГП Бельгии
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис подвёл итоги пятничных практик Гран-при Бельгии Формулы-1.

«Первая практика была не очень хороша, если честно, вторая немного лучше. Я не очень доволен машиной, ей очень, очень тяжело управлять, но мы близко. Хотя мы всегда близко в пятничных практиках, просто потому, что демонстрируем больше темпа, чем соперники.

Похоже, что мы добились некоторых улучшений ко второй практике. Мы смотримся конкурентоспособно. Но не стоит забегать вперёд. Не думаю, что стоит ждать чего-то необычного.

Нам не хватает энергии на прямых. Худшая из них — это «Бланшимон», там мы замедляемся с 320 до 270 км/ч, потому что у нас не остаётся заряда батареи», — приводит слова Норриса издание Motorsport.

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