В «Рейсинг Буллз» рассказали, как провели соревнование между пилотами за обновление

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн рассказал о примечательном эпизоде, произошедшем перед Гран-при Бельгии.

«Это модификация шасси, нам пришлось изменить дугу безопасности, но мы не смогли бы сделать это для обеих машин до Бельгии. Мы встретились с пилотами в Австрии в субботу вечером. Квалификация прошла хорошо, и я посчитал, что, пока у всех хорошее настроение, стоит сообщить плохие новости: у нас будет обновление, но в Спа мы сможем обновить только одну машину, другую – в Будапеште.

Изначально я предложил очень простой вариант, справедливый – мы не обновляемся в Спа, а делаем это в Будапеште. Конечно же, на меня посмотрели как на сумасшедшего, да и я бы никогда так не поступил. После я сказал, что мы можем подбросить монетку или даже сделать веселее – тот, кто квалифицируется лучше в Сильверстоуне, получит обновление. Они оба на это подписались», — приводит слова Пермейна официальный сайт Формулы-1.