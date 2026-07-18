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«Ему стоит успокоиться». Сайнс — об Антонелли, назвавшем его идиотом в практике ГП Бельгии

«Ему стоит успокоиться». Сайнс — об Антонелли, назвавшем его идиотом в практике ГП Бельгии
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») отреагировал на то, что 19-летний Андреа Кими Антонелли («Мерседес») назвал его идиотом в первой практике Гран-при Бельгии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 1
17 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47.070
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.145
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.207

«Думаю, он почувствовал, что я ему помешал, — я не чувствую, что это так. Сейчас с режимом прямой, если вы не уступаете дорогу именно так, как того хочет другой гонщик, вы не можете повернуть, потому что у вас нет прижимной силы с открытыми антикрыльями. Возможно, он чувствовал, что я мог бы уступить дорогу лучше.

Но я также не думаю, что он должен называть меня идиотом по радио, думаю, это запрещено — ругаться и оскорблять соперника, так что, я думаю, ему стоит немного успокоиться», — приводит слова Сайнса The Race.

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