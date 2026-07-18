«Ему стоит успокоиться». Сайнс — об Антонелли, назвавшем его идиотом в практике ГП Бельгии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») отреагировал на то, что 19-летний Андреа Кими Антонелли («Мерседес») назвал его идиотом в первой практике Гран-при Бельгии.

«Думаю, он почувствовал, что я ему помешал, — я не чувствую, что это так. Сейчас с режимом прямой, если вы не уступаете дорогу именно так, как того хочет другой гонщик, вы не можете повернуть, потому что у вас нет прижимной силы с открытыми антикрыльями. Возможно, он чувствовал, что я мог бы уступить дорогу лучше.

Но я также не думаю, что он должен называть меня идиотом по радио, думаю, это запрещено — ругаться и оскорблять соперника, так что, я думаю, ему стоит немного успокоиться», — приводит слова Сайнса The Race.