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Антонелли прокомментировал инцидент с Сайнсом в Бельгии, где назвал Карлоса идиотом

Антонелли прокомментировал инцидент с Сайнсом в Бельгии, где назвал Карлоса идиотом
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19-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», высказался по поводу инцидента с испанцем Карлосом Сайнсом из «Уильямса» в первой практике Гран-при Бельгии, где он назвал его идиотом.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 1
17 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47.070
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.145
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.207

«На мой взгляд, он сбросил газ на выходе из быстрого поворота, откуда вы выходите на седьмой передаче, и мне пришлось бросить круг, ведь это было довольно рискованно. Так что, конечно, я был недоволен этим, и, конечно, то, что я сказал, вероятно, в пылу момента, не лучшее, но это было довольно опасно», — приводит слова Антонелли издание The Race.

В данные минуты в Бельгии проходит третья практика.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 3
18 июля 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.990
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.139
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.148
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