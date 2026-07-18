Антонелли прокомментировал инцидент с Сайнсом в Бельгии, где назвал Карлоса идиотом

19-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», высказался по поводу инцидента с испанцем Карлосом Сайнсом из «Уильямса» в первой практике Гран-при Бельгии, где он назвал его идиотом.

«На мой взгляд, он сбросил газ на выходе из быстрого поворота, откуда вы выходите на седьмой передаче, и мне пришлось бросить круг, ведь это было довольно рискованно. Так что, конечно, я был недоволен этим, и, конечно, то, что я сказал, вероятно, в пылу момента, не лучшее, но это было довольно опасно», — приводит слова Антонелли издание The Race.

В данные минуты в Бельгии проходит третья практика.