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Оскар Пиастри поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Бельгии

Оскар Пиастри поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри поделился ожиданиями от предстоящей квалификации Гран-при Бельгии, которая состоится сегодня, 18 июля.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Не началось

«К сожалению, мы с задержкой начали вторую практику, поскольку команда работала над исправлением утечки гидравлической жидкости, появившейся во второй свободной практике. Спасибо им.

Несмотря на это, мы добились хорошего прогресса во второй практике, и наш темп кажется приемлемым. Мы движемся в правильном направлении, и у нас есть возможность в квалификации», — приводит слова Пиастри издание Speedcafe.

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