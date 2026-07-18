Оскар Пиастри поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри поделился ожиданиями от предстоящей квалификации Гран-при Бельгии, которая состоится сегодня, 18 июля.

«К сожалению, мы с задержкой начали вторую практику, поскольку команда работала над исправлением утечки гидравлической жидкости, появившейся во второй свободной практике. Спасибо им.

Несмотря на это, мы добились хорошего прогресса во второй практике, и наш темп кажется приемлемым. Мы движемся в правильном направлении, и у нас есть возможность в квалификации», — приводит слова Пиастри издание Speedcafe.

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