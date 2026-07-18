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Антонелли — лучший в 3-й практике ГП Бельгии Ф-1, Ферстаппен — 3-й, Хэмилтон разбил машину

Антонелли — лучший в 3-й практике ГП Бельгии Ф-1, Ферстаппен — 3-й, Хэмилтон разбил машину
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В субботу, 18 июля, на автодроме в Спа состоялась третья практика 10-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Бельгии, лучшее время в которой показал 19-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Действующий чемпион Ландо Норрис («Макларен») — второй. Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») — третий.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 3
18 июля 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.990
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.139
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.148

В концовке сессии Льюис Хэмилтон («Феррари») при прохождении финального круга потерял машину и вылетел за пределы трассы, дважды подпрыгнув на поребриках и задев барьер безопасности.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья практика.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») 1:45.990.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.139.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.148.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.367.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.392.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.760.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.795.
8. Нико Хюлькенберг («Ауди») +0.934.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.059.
10. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.106.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.186.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.700.
13. Франко Колапинто («Альпин») +1.914.
14. Оливер Берман («Хаас») +1.930.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1.959.
16. Алекс Албон («Уильямс») +2.000.
17. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.654.
18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.702.
19. Эстебан Окон («Хаас») +2.740.
20. Серхио Перес («Кадиллак») +3.000.
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.165.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.641.

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