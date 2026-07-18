Антонелли — лучший в 3-й практике ГП Бельгии Ф-1, Ферстаппен — 3-й, Хэмилтон разбил машину

В субботу, 18 июля, на автодроме в Спа состоялась третья практика 10-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Бельгии, лучшее время в которой показал 19-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Действующий чемпион Ландо Норрис («Макларен») — второй. Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») — третий.

В концовке сессии Льюис Хэмилтон («Феррари») при прохождении финального круга потерял машину и вылетел за пределы трассы, дважды подпрыгнув на поребриках и задев барьер безопасности.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья практика.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») 1:45.990.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.139.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.148.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.367.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.392.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.760.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.795.

8. Нико Хюлькенберг («Ауди») +0.934.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.059.

10. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.106.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.186.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.700.

13. Франко Колапинто («Альпин») +1.914.

14. Оливер Берман («Хаас») +1.930.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1.959.

16. Алекс Албон («Уильямс») +2.000.

17. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.654.

18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.702.

19. Эстебан Окон («Хаас») +2.740.

20. Серхио Перес («Кадиллак») +3.000.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.165.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.641.