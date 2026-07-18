«Какого ***?» Ферстаппен остался недоволен действиями Сайнса в концовке третьей практики

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», остался недоволен действиями испанца Карлоса Сайнса из «Уильямса» в концовке третьей практики Гран-при Бельгии.

На данном отрезке трассы были вывешены двойные жёлтые флаги после того, как Льюис Хэмилтон («Феррари») допустил ошибку и вылетел за пределы трассы, задев барьер безопасности. Ферстаппен, подъезжающий к месту происшествия, увидел двойные жёлтые и замедлился, а сзади него по прямой на большой скорости ехал Сайнс, который, увидев Макса, нажал на тормоза и заблокировал переднее левое колесо, увернувшись от машины нидерландца.

Фото: Кадр из трансляции

По радио испанец сказал: «Машина спереди резко затормозила!» После этого ФИА взяла под расследование нарушение Сайнса под жёлтыми флагами.

Фото: Кадр из трансляции

Ферстаппен был более резок: «Какого ***? Боже мой, это двойные жёлтые флаги! И эта машина чуть не врезалась в меня сзади. Невероятно».