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«Какого ***?» Ферстаппен остался недоволен действиями Сайнса в концовке третьей практики

«Какого ***?» Ферстаппен остался недоволен действиями Сайнса в концовке третьей практики
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28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», остался недоволен действиями испанца Карлоса Сайнса из «Уильямса» в концовке третьей практики Гран-при Бельгии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 3
18 июля 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.990
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.139
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.148

На данном отрезке трассы были вывешены двойные жёлтые флаги после того, как Льюис Хэмилтон («Феррари») допустил ошибку и вылетел за пределы трассы, задев барьер безопасности. Ферстаппен, подъезжающий к месту происшествия, увидел двойные жёлтые и замедлился, а сзади него по прямой на большой скорости ехал Сайнс, который, увидев Макса, нажал на тормоза и заблокировал переднее левое колесо, увернувшись от машины нидерландца.

Фото: Кадр из трансляции

По радио испанец сказал: «Машина спереди резко затормозила!» После этого ФИА взяла под расследование нарушение Сайнса под жёлтыми флагами.

Фото: Кадр из трансляции

Ферстаппен был более резок: «Какого ***? Боже мой, это двойные жёлтые флаги! И эта машина чуть не врезалась в меня сзади. Невероятно».

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