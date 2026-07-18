Sky Sports: в «Феррари» оценивают, нужно ли будет менять двигатель на машине Хэмилтона

Журналист Sky Sports Крейг Слэйтер рассказал о работе инженеров команды Формулы-1 «Феррари» над машиной Льюиса Хэмилтона после того, как 41-летний гонщик вылетел с трассы и ударился задней частью о защитный барьер в концовке третьей практики.

«Вокруг задней части машины [Хэмилтона] кипит работа. Потребуется ли замена двигателя и коробки передач? Я связался с командой — пока нет никакой информации. Думаю, они всё ещё находятся на этапе оценки и разборки всех повреждённых деталей, чтобы понять, нужно ли будет менять двигатель. Время есть, такие вещи случаются, но, конечно, это худший момент для такой аварии», — сказал Слэйтер в эфире Sky Sports.