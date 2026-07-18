15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо оштрафован в гонке Гран-при Бельгии и будет стартовать последним

Фернандо Алонсо оштрафован в гонке Гран-при Бельгии и будет стартовать последним
Комментарии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оштрафован стюардами Гран-при Бельгии за замену сразу нескольких компонентов силовой установки. Испанец будет стартовать последним в гонке.

Сообщается, что на машину Алонсо поставлена пятая батарея ES (разрешено три), пятый блок управления электроникой PU-CE (разрешено три), а также новый вспомогательный блок силовой установки PU-ANC.

Напомним, квалификация Гран-при Бельгии состоится сегодня, 18 июля, начало в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android