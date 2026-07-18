Фернандо Алонсо оштрафован в гонке Гран-при Бельгии и будет стартовать последним

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оштрафован стюардами Гран-при Бельгии за замену сразу нескольких компонентов силовой установки. Испанец будет стартовать последним в гонке.

Сообщается, что на машину Алонсо поставлена пятая батарея ES (разрешено три), пятый блок управления электроникой PU-CE (разрешено три), а также новый вспомогательный блок силовой установки PU-ANC.

Напомним, квалификация Гран-при Бельгии состоится сегодня, 18 июля, начало в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации.

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