Фернандо Алонсо оштрафован в гонке Гран-при Бельгии и будет стартовать последним
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оштрафован стюардами Гран-при Бельгии за замену сразу нескольких компонентов силовой установки. Испанец будет стартовать последним в гонке.
Сообщается, что на машину Алонсо поставлена пятая батарея ES (разрешено три), пятый блок управления электроникой PU-CE (разрешено три), а также новый вспомогательный блок силовой установки PU-ANC.
Напомним, квалификация Гран-при Бельгии состоится сегодня, 18 июля, начало в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Не началось
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