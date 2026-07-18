Дюрксен выиграл спринт Ф-2 в Бельгии. Цолов — четвёртый, Камара — шестой, Херта — 13-й

В субботу, 18 июля, на автодроме в Спа, Бельгия, состоялась спринтерская гонка восьмого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, победу в которой одержал 22-летний парагвайский гонщик Йозуа Дюрксен из команды «Инвикта». Вторым финишировал 20-летний норвежец Мартиниус Стенсхорне («Роден»). Третий — 22-летний швед Дино Беганович («ДАМС»).

Формула-2. Восьмой этап. Бельгия. Спринт:

1. Йозуа Дюрксен («Инвикта») — 18 кругов.

2. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.6.

3. Дино Беганович («ДАМС») +1.2.

4. Никола Цолов («Кампос») +1.7.

5. Алекс Данн («Роден») +3.3.

6. Рафаэл Камара («Инвикта») +4.0.

7. Роман Билински («ДАМС») +4.6.

8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +5.1.

9. Себастьян Монтойя («Према») +5.8.

10. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +6.2.

...

13. Колтон Херта («Хайтек») +7.5.