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Формула-2 — Бельгия — результаты спринта

Дюрксен выиграл спринт Ф-2 в Бельгии. Цолов — четвёртый, Камара — шестой, Херта — 13-й
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В субботу, 18 июля, на автодроме в Спа, Бельгия, состоялась спринтерская гонка восьмого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, победу в которой одержал 22-летний парагвайский гонщик Йозуа Дюрксен из команды «Инвикта». Вторым финишировал 20-летний норвежец Мартиниус Стенсхорне («Роден»). Третий — 22-летний швед Дино Беганович («ДАМС»).

Формула-2 2026. Этап 8, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт (18 кругов)
18 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Окончено
1
Йозуа Дюрксен
Invicta Virtuosi Racing
2
Мартиниус Стенсхорне
Rodin Motorsport
+0.6
3
Дино Беганович
DAMS
+1.2

Формула-2. Восьмой этап. Бельгия. Спринт:

1. Йозуа Дюрксен («Инвикта») — 18 кругов.
2. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.6.
3. Дино Беганович («ДАМС») +1.2.
4. Никола Цолов («Кампос») +1.7.
5. Алекс Данн («Роден») +3.3.
6. Рафаэл Камара («Инвикта») +4.0.
7. Роман Билински («ДАМС») +4.6.
8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +5.1.
9. Себастьян Монтойя («Према») +5.8.
10. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +6.2.
...
13. Колтон Херта («Хайтек») +7.5.

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