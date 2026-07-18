Сайнс избежал штрафа за инцидент с Ферстаппеном в тренировке Гран-при Бельгии

Карлос Сайнс («Уильямс») избежал наказания за инцидент с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») в концовке третьей практики Гран-при Бельгии.

«Стюарды заслушали гонщика автомобиля №55 (Карлос Сайнс), гонщика автомобиля №3 (Макс Ферстаппен), представителей команд, а также изучили данные системы позиционирования/маршалов, видео, телеметрию, радиопереговоры команд и видеозаписи с борта автомобиля.

Во время сессии автомобиль №44 столкнулся с барьером на выходе из поворота 13, что вызвало режим двойных жёлтых флагов на участке от подхода к повороту 12 до поворота 14. Автомобиль №55 и автомобиль №3 оба проехали этот участок с двойными жёлтыми флагами на предыдущем круге.

Автомобиль №55 следовал за автомобилем №3 на подходе к зоне двойных жёлтых флагов. Оба автомобиля начали торможение до начала зоны, но гонщик автомобиля №3 применил большее давление на тормоза, чем ожидал гонщик автомобиля №55, и в результате гонщик автомобиля №55 был вынужден предпринять уклоняющееся действие и сместиться вправо от автомобиля №3, заблокировав тормоза, но не совершив обгона. Оба гонщика заявили, что были удивлены: гонщик автомобиля №3 — тем, что автомобиль №55 так быстро приблизился после того, как автомобиль №3 начал торможение перед зоной, а гонщик автомобиля №55 — тем, что автомобиль №3 затормозил сильнее, чем он ожидал.

Соответствующие правила требуют от гонщика значительно снизить скорость при проезде через сектор с двойными размахиваемыми жёлтыми флагами. Соблюдение правил не требует явного значительного снижения скорости до входа в сектор, но в данном случае оба гонщика начали это делать, начав торможение примерно за 80 метров до начала сектора. К моменту въезда автомобиля №55 в зону двойных жёлтых флагов он значительно снизил скорость и поддерживал значительно сниженную скорость на протяжении всего сектора. Поэтому стюарды пришли к выводу, что гонщик автомобиля №55 не нарушил правил, блокировка тормозов была вызвана недопониманием относительного торможения, и постановили не предпринимать дальнейших действий», — говорится в решении стюардов.