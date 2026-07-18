«Иногда ехать 30 км/ч — это мучительно медленно». Линдблад — о получении водительских прав

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад признался, что самым непривычным во время обучения вождению на обычных дорогах для него стали ограничения скорости.

«Думаю, больше занятий мне не нужно. Я уже могу идти сдавать экзамен. Инструктор лишь сказал: «Продолжай не забывать проверять слепые зоны, а в остальном у тебя всё в порядке».

Самым странным для меня оказались ограничения скорости. Осознание того, что педаль газа можно нажимать только до определённой степени и быстрее ехать нельзя, было довольно непривычным. Мне это совсем не понравилось. Иногда ехать 30 км/ч — это просто мучительно медленно. Но безопасность прежде всего», — приводит слова Линдблада издание Motorsport.