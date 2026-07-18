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«Иногда ехать 30 км/ч — это мучительно медленно». Линдблад — о получении водительских прав

«Иногда ехать 30 км/ч — это мучительно медленно». Линдблад — о получении водительских прав
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Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад признался, что самым непривычным во время обучения вождению на обычных дорогах для него стали ограничения скорости.

«Думаю, больше занятий мне не нужно. Я уже могу идти сдавать экзамен. Инструктор лишь сказал: «Продолжай не забывать проверять слепые зоны, а в остальном у тебя всё в порядке».

Самым странным для меня оказались ограничения скорости. Осознание того, что педаль газа можно нажимать только до определённой степени и быстрее ехать нельзя, было довольно непривычным. Мне это совсем не понравилось. Иногда ехать 30 км/ч — это просто мучительно медленно. Но безопасность прежде всего», — приводит слова Линдблада издание Motorsport.

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