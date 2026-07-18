Антонелли взял поул на ГП Бельгии, Ферстаппен — второй, Норрис — третий

В субботу, 18 июля, на автодроме в Спа состоялась квалификация 10-го этапа Формулы-1 Гран-при Бельгии в сезоне-2026, поул в которой завоевал лидер сезона 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Второе время показал нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Ландо Норрис («Макларен») — третий.
Напомним, Ландо Норрис и Исак Хаджар получат позиционные штрафы в 10 и 30 позиций на стартовой решётке соответственно.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация.
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:44.361.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:44.678.
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:44.801.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:44.869.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:44.893.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:44.895.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:45.016.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:45.143.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:45.628.
10. Исак Хаджар («Ред Булл») — без времени.
После второго сегмента выбыли:
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:46.120.
12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:46.331.
13. Франко Колапинто («Альпин») — 1:46.392.
14. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:46.671.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:46.777.
16. Оливер Берман («Хаас») — 1:46.779.
После первого сегмента выбыли:
17. Алекс Албон («Уильямс») — 1:47.120.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:47.801.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:47.823.
20. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:47.971.
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:50.002.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:50.177.