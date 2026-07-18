Антонелли взял поул на ГП Бельгии, Ферстаппен — второй, Норрис — третий

В субботу, 18 июля, на автодроме в Спа состоялась квалификация 10-го этапа Формулы-1 Гран-при Бельгии в сезоне-2026, поул в которой завоевал лидер сезона 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Второе время показал нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Ландо Норрис («Макларен») — третий.

Напомним, Ландо Норрис и Исак Хаджар получат позиционные штрафы в 10 и 30 позиций на стартовой решётке соответственно.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:44.361.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:44.678.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:44.801.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:44.869.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:44.893.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:44.895.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:45.016.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:45.143.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:45.628.

10. Исак Хаджар («Ред Булл») — без времени.

После второго сегмента выбыли:

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:46.120.

12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:46.331.

13. Франко Колапинто («Альпин») — 1:46.392.

14. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:46.671.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:46.777.

16. Оливер Берман («Хаас») — 1:46.779.

После первого сегмента выбыли:

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1:47.120.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:47.801.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:47.823.

20. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:47.971.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:50.002.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:50.177.