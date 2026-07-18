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Антонелли: рядом стартует Ферстаппен, поэтому важно хорошо тронуться с места

Антонелли: рядом стартует Ферстаппен, поэтому важно хорошо тронуться с места
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Лидер чемпионата и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился эмоциями от завоевания поул-позиции на Гран-при Бельгии. Напомним, на второй позиции будет стартовать четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен.

«Здорово завоевать поул. Сессия получилась не самой простой, потому что состояние трассы постоянно менялось. Но мы смогли прибавлять круг за кругом и в итоге взять поул, что очень приятно.

Однако завтра будет уже другой день. Рядом со мной стартует Макс [Ферстаппен], поэтому очень важно хорошо тронуться с места и выйти вперёд к пятому повороту. Последний круг получился хорошим. Особенно сильно я прибавил во втором секторе, так что это был действительно хороший круг. Конечно, кое-что ещё можно было улучшить в отдельных местах. Но в целом я очень доволен», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

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