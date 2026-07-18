Ферстаппен раскрыл, насколько хуже оказался бы его результат без слипстрима от Хаджара

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен признался, что занять второе место в квалификации Гран-при Бельгии ему помог слипстрим от напарника по «Ред Булл» Исака Хаджара.

«Это определённо помогло мне, иначе я бы здесь сейчас не стоял. Думаю, без этого я был бы где-то шестым или около того. Исак сегодня, понимая, что ему предстоит стартовать с конца решётки, отлично сработал и дал мне слипстрим в последнем секторе. Именно поэтому мы сейчас стоим здесь.

Конечно, завтра мне, скорее всего, придётся чаще смотреть в зеркала на соперников позади. Но, по крайней мере, сегодня мы добились очень хорошего результата. Думаю, машина была вполне неплохой на протяжении всего уикенда, хотя, возможно, и не на том уровне, который демонстрировал Кими [Антонелли]. Но мы рады, что смогли стартовать с первого ряда благодаря тому, как команда выполнила свою работу.

Здесь всегда непросто из-за шин и длинных отрезков. Завтра просто сделаю всё возможное и посмотрю, удастся ли нам удержаться впереди или нет», — приводит слова Ферстаппена канал Sky Sports.