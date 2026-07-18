Норрис рассказал о плане на Гран-при Бельгии после штрафа в 10 позиций на старте

Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии, в которой показал третье время. Однако из-за штрафа за замену батареи британец будет стартовать лишь с 12-й позиции.

«Мы практически ничего не меняли, просто на этой трассе оказались немного быстрее. Приятно стоять здесь, но совсем не радует мысль о том, что завтра мне придётся потерять 10 позиций на стартовой решётке. Жаль, что на самом деле именно отсюда я завтра не стартую, потому что было бы здорово побороться с этими парнями. Но мы сделали максимум из того, что было возможно.

В любом случае квалификация получилась очень хорошей, как и мой круг. Честно говоря, я очень доволен тем, как складывается весь уикенд. Для меня это своего рода домашний этап, а такие гонки всегда придают дополнительную мотивацию. Пока что весь уикенд я выступаю очень хорошо. Надеюсь, завтра нам всё равно удастся провести хорошую гонку и получить удовольствие. Именно в этом и заключается наш план: прорываться через весь пелотон», — приводит слова Норриса Sky Sports.