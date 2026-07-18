Шарль Леклер испортил свой финальный круг, ошибочно увидев жёлтые флаги

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что жёлтые флаги на заключительном быстром круге лишили его возможности подняться выше четвёртого места в квалификации Гран-при Бельгии.

«Отрыв «Мерседеса» здесь примерно соответствует тому, чего мы ожидали ещё в Сильверстоуне и здесь, в Спа. Сильверстоун стал скорее исключением. Здесь всё складывается гораздо ближе к нашим ожиданиям.

Я немного разочарован последним кругом, потому что появились жёлтые флаги. Они должны были относиться к въезду на пит-лейн, но, на мой взгляд, были слишком хорошо видны и с трассы. Флаг находился практически посередине поля зрения. Вероятно, из-за этого я потерял одну позицию. Конечно, я бы не отыграл сразу полсекунды, которые уступил Антонелли, но подняться ещё на одну позицию было вполне реально», — приводит слова Леклера канал Sky Sports.