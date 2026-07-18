Хаджар — о слипстриме Ферстаппену: в обратной ситуации он поступил бы так же

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал эпизод в третьем сегменте квалификации Гран-при Бельгии, в котором помог своему напарнику Максу Ферстаппену, обеспечив ему слипстрим на быстром круге. Это позволило нидерландцу подняться на вторую строчку в протоколе.

«Я переживал, что могу помешать ему на последней попытке, но мы всё сделали правильно. Именно так и нужно было поступить. Если бы ситуация была обратной, уверен, он поступил бы также», — приводит слова Хаджара издание SoyMotor.

Напомним, что Исак Хаджар из-за замены двигателя и других элементов болида получил штраф в 30 позиций на стартовой решетке этапа в Бельгии.