Предварительная стартовая решётка Гран-при Бельгии Формулы-1

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию предварительную стартовую решётку Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам». Ландо Норрис, теряющий 10 позиций на старте, с третьего места переместится на 13-е. Исак Хаджар опустится на 21-ю позицию, вместе с ним с последнего ряда стартует Фернандо Алонсо — все три пилота получили сверхлимитные элементы силовой установки, что и привело к наказаниям.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Предварительная стартовая решётка.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Джордж Расселл («Мерседес»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

6. Оскар Пиастри («Макларен»).

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

8. Габриэл Бортолето («Ауди»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Пьер Гасли («Альпин»).

11. Франко Колапинто («Альпин»).

12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

13. Ландо Норрис («Макларен»).

14. Карлос Сайнс («Уильямс»).

15. Оливер Берман («Хаас»).

16. Алекс Албон («Уильямс»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Валттери Боттас («Кадиллак»).

19. Серхио Перес («Кадиллак»).

20. Исак Хаджар («Ред Булл»).

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).