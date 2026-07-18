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Хэмилтон: в квалификации машина уже не была такой, как в третьей тренировке

Хэмилтон: в квалификации машина уже не была такой, как в третьей тренировке
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что после восстановления машины, повреждённой в третьей тренировке Гран-при Бельгии, её поведение изменилось.

«Да, ощущения действительно были другими. Ребята проделали потрясающую работу, восстановив машину после повреждений, полученных в третьей тренировке. В третьей практике машина вела себя просто великолепно, и я действительно чувствовал уверенность. Не думаю, что мы могли бороться за поул, потому что «Мерседес» слишком быстры, но, считаю, с той машиной, которая у нас была в третьей тренировке, мы вполне могли претендовать на третье место или что-то около того.

Когда началась квалификация, мне не хватало пары десятых. Машина уже не была такой же, как в третьей практике, но я сделал всё, что мог, с тем, что у меня было», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, в концовке практики Хэмилтон при прохождении финального круга потерял машину и вылетел за пределы трассы, дважды подпрыгнув на поребриках и задев барьер безопасности.

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