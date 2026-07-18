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«Мы изменили буквально всё». Расселл не понимает причину отставания от Антонелли

«Мы изменили буквально всё». Расселл не понимает причину отставания от Антонелли
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что команда до сих пор не смогла установить причину потери времени относительно своего напарника Андреа Кими Антонелли.

«Разница в подходах к управлению энергией? Именно так мы и думали после Сильверстоуна. Нам казалось, что всё дело в стиле пилотирования и технике, но в итоге мы пришли к выводу, что это не так.

Мы изменили буквально всё. В третьем сегменте квалификации я проигрывал на прямых четыре десятых. Это очень раздражает. Каждый раз, возвращаясь в боксы по ходу этого уикенда, я видел отставание в две, четыре или даже пять десятых. Во второй тренировке оно вообще доходило до семи десятых.

Команда очень усердно пытается понять, в чём причина. На самом деле первые признаки появились ещё в Австрии, но нам всегда казалось, что этому есть объяснение. После спринт-квалификации в Сильверстоуне мы увидели потерю в три с половиной десятых и подумали, что нашли проблему. Но каждый раз всё повторяется: «Кажется, дело вот в этом». Мы что-то меняем, а потом понимаем: «Нет, причина не в этом. Может быть, дело в стиле пилотирования».

Я и сам думал, что всё из-за стиля пилотирования. Честно говоря, ещё в четверг сказал перед этим уикендом: «Думаю, проблема именно в этом». Я изменил свой стиль пилотирования, но оказалось, что дело вовсе не в нём. Команда делает всё возможное, чтобы понять, в чём причина», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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