«Мы изменили буквально всё». Расселл не понимает причину отставания от Антонелли

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что команда до сих пор не смогла установить причину потери времени относительно своего напарника Андреа Кими Антонелли.

«Разница в подходах к управлению энергией? Именно так мы и думали после Сильверстоуна. Нам казалось, что всё дело в стиле пилотирования и технике, но в итоге мы пришли к выводу, что это не так.

Мы изменили буквально всё. В третьем сегменте квалификации я проигрывал на прямых четыре десятых. Это очень раздражает. Каждый раз, возвращаясь в боксы по ходу этого уикенда, я видел отставание в две, четыре или даже пять десятых. Во второй тренировке оно вообще доходило до семи десятых.

Команда очень усердно пытается понять, в чём причина. На самом деле первые признаки появились ещё в Австрии, но нам всегда казалось, что этому есть объяснение. После спринт-квалификации в Сильверстоуне мы увидели потерю в три с половиной десятых и подумали, что нашли проблему. Но каждый раз всё повторяется: «Кажется, дело вот в этом». Мы что-то меняем, а потом понимаем: «Нет, причина не в этом. Может быть, дело в стиле пилотирования».

Я и сам думал, что всё из-за стиля пилотирования. Честно говоря, ещё в четверг сказал перед этим уикендом: «Думаю, проблема именно в этом». Я изменил свой стиль пилотирования, но оказалось, что дело вовсе не в нём. Команда делает всё возможное, чтобы понять, в чём причина», — приводит слова Расселла Sky Sports.