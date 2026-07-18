Нико Хюлькенберг высказался о проблеме с машиной в квалификации ГП Бельгии
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Немецкий гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг прокомментировал остановку своей машины в конце второго сегмента квалификации Гран-при Бельгии, рассказав, что проблемы с гидравлической системой возникли ещё в начале Q2. Немец стал 14-м и с учётом штрафов соперников будет стартовать 12-м.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440
«Считаю, в целом есть позитивные признаки. Точно был темп для борьбы в середине — мы уже часто видели это в прошлом и вновь увидели сегодня. Но возникла проблема с переключением передач: передачи сменялись не плавно, а довольно жёстко. Всё началось со старта второго сегмента. А на моём финальном быстром круге всё стало ещё хуже. Я знал, что что-то идёт не так, что-то не в порядке», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Magazgin.
Комментарии
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