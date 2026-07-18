Стало известно, кто заменит Ламбьязе на посту гоночного инженера Ферстаппена

Инженер Том Харт, который, как ожидалось, должен был перейти из «Ред Булл» в «Уильямс» по окончании нынешнего сезона, останется в австрийской команде. Об этом сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

По информации источника, именно Харт станет преемником Джанпьеро Ламбьязе на посту гоночного инженера четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Отмечается, что назначение Харта не будет зависеть от будущего нидерландского пилота. Он займёт должность гоночного инженера вне зависимости от того, останется Ферстаппен в составе «Ред Булл» или покинет команду.

Напомним, Ламбьязе покинет «Ред Булл» после сезона-2027 и перейдёт в «Макларен».