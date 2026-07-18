Вольф высказался о проблемах Расселла на Гран-при Бельгии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал проблемы Джорджа Расселла, на которые британский гонщик жаловался после квалификации Гран-при Бельгии.

«Два последних гоночных уикенда выдались для Джорджа непростыми. Как команда мы пытаемся разобраться, откуда берутся его потери. Нам ещё многое предстоит изучить, поскольку мы видим отставание, особенно на участке до последней шиканы, которое пока не можем объяснить. Нечто похожее мы наблюдали и в Сильверстоуне, где сначала решили, что причина кроется в стиле пилотирования. Но Джордж очень усердно работал над этим по ходу нынешнего уикенда, и проблема никуда не исчезла.

Поул-позиция и третье место на стартовой решётке дают нам хорошие возможности перед гонкой, однако длинная прямая «Кеммель» обычно приводит к большому количеству обгонов уже на первом круге. Наша цель заключается в том, чтобы чисто стартовать, показать хороший темп и набрать для команды максимум очков», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.