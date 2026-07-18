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Расселл — о проблемах с машиной: ощущение, будто ты ведёшь борьбу с одной рукой за спиной

Расселл — о проблемах с машиной: ощущение, будто ты ведёшь борьбу с одной рукой за спиной
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл уверен, что способен бороться с напарником Кими Антонелли, несмотря на сохраняющиеся проблемы с машиной.

«Буду ли я пытаться победить? Безусловно. В гонке может случиться всё что угодно. Но правда в том, что бороться с моим напарником, который сейчас выступает просто невероятно и показывает отличную скорость, очень сложно даже в обычных условиях. При этом в очной борьбе я уверен в своих силах и считаю, что способен его опередить.

Но когда складывается ощущение, будто ты ведёшь борьбу с одной рукой за спиной, это становится настоящим испытанием. В Сильверстоуне у нас была та же проблема, но мы всё равно финишировали вторыми и поднялись на подиум. Поэтому завтра я постараюсь перетерпеть все последствия этой проблемы, надеюсь на хороший результат и рассчитываю, что к следующему этапу в Венгрии мы найдём решение», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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