15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер объяснил отставание «Феррари» от «Мерседеса» на этапе в Бельгии

Леклер объяснил отставание «Феррари» от «Мерседеса» на этапе в Бельгии
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что главной причиной преимущества «Мерседеса» на Гран-при Бельгии является более высокая мощность силовой установки.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440

«Всё упирается в чистую мощность. По этому показателю они сейчас просто сильнее нас. Мы очень конкурентоспособны на трассах, где всё решает механическое сцепление, но испытываем трудности на автодромах, где ключевую роль играет мощность двигателя. Хотя сегодня они были очень быстры и в поворотах. Сейчас у них действительно очень сильный пакет, а нам остаётся сосредоточиться на том, чтобы максимально использовать свои возможности на трассах, которые нам подходят», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Напомним, итальянская команда одержала победу в двух гонках этого сезона на этапах в Великобритании и Барселоне, тогда как «Мерседес» выиграл во всех остальных.

Материалы по теме
Даже два «Ред Булл» не остановили Антонелли! Кими на поуле в Спа, Ферстаппен — второй
Даже два «Ред Булл» не остановили Антонелли! Кими на поуле в Спа, Ферстаппен — второй
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android