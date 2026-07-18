Леклер объяснил отставание «Феррари» от «Мерседеса» на этапе в Бельгии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что главной причиной преимущества «Мерседеса» на Гран-при Бельгии является более высокая мощность силовой установки.

«Всё упирается в чистую мощность. По этому показателю они сейчас просто сильнее нас. Мы очень конкурентоспособны на трассах, где всё решает механическое сцепление, но испытываем трудности на автодромах, где ключевую роль играет мощность двигателя. Хотя сегодня они были очень быстры и в поворотах. Сейчас у них действительно очень сильный пакет, а нам остаётся сосредоточиться на том, чтобы максимально использовать свои возможности на трассах, которые нам подходят», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Напомним, итальянская команда одержала победу в двух гонках этого сезона на этапах в Великобритании и Барселоне, тогда как «Мерседес» выиграл во всех остальных.