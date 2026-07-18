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Ферстаппен — об энергии: если я снова начну жаловаться, меня, наверное, пристрелят

Ферстаппен — об энергии: если я снова начну жаловаться, меня, наверное, пристрелят
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен с иронией прокомментировал продолжающиеся проблемы с рекуперацией энергии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440

«Честно говоря, мне не хочется снова сидеть здесь и жаловаться, потому что, наверное, за это меня потом просто пристрелят у выхода, понимаете. Как я уже говорил раньше, мысленно я просто приспосабливаюсь к этой ситуации и стараюсь выжать из неё максимум. Конечно, это совсем не то, что мне нравится и за что я люблю Формулу-1. Но я ведь могу просто сидеть дома и вообще не гоняться, только это тоже ничего не изменит. Так что я просто стараюсь делать всё, что в моих силах», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после квалификации Гран-при Бельгии.

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