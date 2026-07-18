Вольф оценил шансы Ферстаппена навязать борьбу Антонелли в гонке Гран-при Бельгии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») способен навязать борьбу обладателю поул-позиции Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Бельгии.

«Это будет непросто. По темпу на длинных сериях кругов они были примерно на одном уровне. Конечно, у Кими есть преимущество поул-позиции, но на этой трассе лидировать после старта не всегда выгодно. Поэтому уже после первого круга станет понятно, как будет выглядеть ситуация», — приводит слова Вольфа нидерландская редакция GPblog.

Напомним, Ферстаппен будет стартовать вместе с Антонелли на первом ряду стартовой решётки. За ними расположились Джордж Расселл и Шарль Леклер.

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