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«Входим в число претендентов на подиум». В «Ред Булл» оптимистично настроены на ГП Бельгии

«Входим в число претендентов на подиум». В «Ред Булл» оптимистично настроены на ГП Бельгии
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис считает, что в гонке Гран-при Бельгии австрийская команда сможет побороться за подиум. Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стартует со второй позиции.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«В этот уикенд наше выступление получилось сильнее, чем в Сильверстоуне. В какой-то степени ситуация напоминает Австрию, где мы могли бороться за победу, хотя до того уровня мы всё же пока не дотягиваем.

В гонке у нас должно быть немного больше возможностей благодаря темпу на длинных сериях кругов. По сравнению с Кими и «Мерседесом» нам, безусловно, не хватает максимальной скорости на прямых, но нас ждёт гонка с относительно высоким износом шин, а в таких условиях всё всегда непредсказуемо. Это будет длинная гонка, в которой за подиум, а не только за победу, будут бороться пять или шесть машин. И мы входим в число этих претендентов», — приводит слова Мекиса издание Motorsport-Magazine.

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