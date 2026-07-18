Паяри удержал лидерство после второго дня Ралли Эстонии WRC, Эванс поднялся на 6-е место

В окрестностях города Тарту завершился второй день девятого этапа сезона-2026 чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Эстонии, лучшее время в котором показал 24-летний финский гонщик Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2). Второй результат у 24-летнего шведа Оливера Сольберга (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — у 31-летнего француза Адриена Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT).
WRC. Девятый этап. Ралли Эстонии. Результаты второго дня (топ-10).
1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 2:08:34.0.
2. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +25.0.
3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +52.1.
4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +52.0.
5. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing) +1:32.8.
6. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +2:02.9.
7. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +2:16.3
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:42.0
9. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +3:03.2
10. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +7:07.2