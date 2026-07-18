Пиастри высказался о проблемах, приведших к седьмому месту в квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги непростой квалификации Гран-при Бельгии. Австралиец квалифицировался седьмым, однако будет стартовать на позицию выше из-за штрафа своего напарника Ландо Норриса.

«День получился для нас непростым. Нам было сложно подобрать правильный баланс машины и выжать из неё максимум на одном быстром круге. Последняя попытка в третьем сегменте квалификации стала шагом в правильном направлении, но очевидно, что этот день дался нам нелегко. Нам даже пришлось использовать дополнительный комплект новых шин во втором сегменте, чтобы перестраховаться, и это хорошо показывает, насколько сложной была сессия.

Если говорить о гонке, то сейчас трудно точно оценить наш темп, поскольку у нас было не так много возможностей для полноценной работы. Борьба в лидирующей группе очень плотная, но гонки в Спа всегда получаются насыщенными событиями, особенно на первом круге, поэтому мы постараемся воспользоваться любыми шансами, которые появятся. У нас есть несколько хороших идей, как улучшить характеристики машины в будущем, и, надеюсь, в следующих гонках нам удастся сделать её более удобной в работе», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.