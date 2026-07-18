«Мерседес» показал пятый результат в истории Ф-1 по числу поулов подряд с начала сезона
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«Мерседес» довёл серию поул-позиций на старте сезона Формулы-1 до 10. Благодаря победе Андреа Кими Антонелли в квалификации Гран-при Бельгии немецкая команда показала пятый результат в истории чемпионата по этому показателю.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440
Из 10 поулов «Мерседеса» в нынешнем сезоне шесть завоевал лидер чемпионата Антонелли, ещё четыре на счету его напарника Джорджа Расселла.
Рекорд принадлежит «Уильямсу» и «Ред Булл», которые начинали сезоны 1993 и 2011 годов, соответственно, с 15 поулов подряд. Следом идут две серии самого «Мерседеса»: 13 поулов на старте сезона-2020 и 12 в сезоне-2015. Текущий результат немецкой команды обогнал два рекорда «Макларена», который начинал сезоны 1989 и 1998 годов с девятью поулами.
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