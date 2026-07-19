Сайнс — о новых машинах: как вообще можно было одобрить такую концепцию?

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс выразил недоумение тем, что в Формуле-1 утвердили концепцию машин нынешнего регламента после результатов симуляций, которые были доступны ещё несколько лет назад.

«Думаю, сейчас никто не получает такого удовольствия от квалификационного круга, какое мы испытывали здесь в прошлом году. Очевидно, что с этими машинами «Спа» многое потеряла. При этом мне не хочется постоянно критиковать собственный спорт, потому что пользы от этого не будет. Думаю, мы все понимаем, что нынешняя ситуация недостаточно хороша. Её нужно менять, и со временем она будет меняться.

Надеюсь, в следующем году мы сделаем шаг вперёд, а ещё через год прибавим снова. Но если ещё на симуляциях в 2022 или 2023 году было видно, к чему всё идёт, то я не понимаю, как вообще можно было одобрить такую концепцию. Мне хотелось бы разобраться, что тогда произошло, потому что этого не должно было случится. Но сейчас мы имеет то, что имеем, Гонки всё равно получаются интересными, популярность нашего спорта растёт, так что пора двигаться дальше», — приводит слова Сайнса GPBlog.