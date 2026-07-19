Вассёр — об ошибке Леклера: не знаю, что произошло в последнем повороте
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Руководитель «Феррари» Фред Вассёр прокомментировал ошибку Шарля Леклера на заключительном быстром круге квалификации Гран-при Бельгии. Монегаск финишировал на пятом месте, однако из-за штрафа действующего чемпиона Ландо Норриса поднялся на одну строчку выше.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440
«Леклер сбросил газ. Не знаю, что именно произошло в последнем повороте. Из-за этого он как минимум проиграл одну позицию Расселлу. Но Норрис получит штраф, так что мы всё равно отыграем одну позицию. Отрывы минимальны, впереди длинная гонка. Кроме того, и в этот уикенд мы прибавляем от сессии к сессии», — приводит слова Вассёра итальянское издание FormulaPassion.
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