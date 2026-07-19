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Арвид Линдблад рассказал, что помешало ему проехать идеальный круг в Спа

Арвид Линдблад рассказал, что помешало ему проехать идеальный круг в Спа
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Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад прокомментировал своё лучшее квалификационное выступление в сезоне на Гран-при Бельгии. Британец отметил эффективную работу обновлений болида, но признался, что потерял время в последней шикане, из-за чего не смог показать максимально быстрый круг.

«Суббота получилась очень удачной. Управлять болидом Формулы-1 на этой потрясающей трассе — настоящее удовольствие. Команда проделала великолепную работу и подготовила очень конкурентоспособную машину к этому уикенду. Болид был быстрым, а новое обновление отлично себя проявило.

В последней шикане немного потерял время, поэтому остаётся небольшое разочарование из-за того, что не удалось собрать идеальный круг. Но в целом очень доволен — это мой лучший квалификационный результат в нынешнем сезоне. Мы продолжаем прогрессировать как команда, это действительно приятно видеть. Огромное спасибо всем, кто так усердно работает над развитием машины.

Мы ожидаем, что завтра Ландо [Норрис] и Исак [Хаджар] смогут пробиться вперёд, поэтому должны реалистично оценивать свои шансы. Но при этом будем полностью сосредоточены на том, чтобы максимально использовать каждую возможность», — приводит слова Линдблада пресс-служба «Рейсинг Буллз».

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