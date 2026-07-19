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Антонелли стал самым молодым обладателем поула на четырёх легендарных трассах Формулы-1

Антонелли стал самым молодым обладателем поула на четырёх легендарных трассах Формулы-1
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после победы в квалификации Гран-при Бельгии установил ещё одно историческое достижение.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440

Итальянец стал самым молодым обладателем поул-позиции на четырёх культовых автодромах Формулы-1 — в «Сузуке» (Япония), Монако, «Сильверстоуне» (Великобритания) и «Спа-Франкоршам» (Бельгия). Последним в этот список вошёл бельгийский этап, где 19-летний Антонелли завоевал шестой поул в карьере, показав лучшее время в квалификации.

Из 10 поулов «Мерседеса» в нынешнем сезоне шесть завоевал лидер чемпионата Антонелли, ещё четыре на счету его напарника Джорджа Расселла.

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За что снимали с гонок Формулы-1:

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