Антонелли стал самым молодым обладателем поула на четырёх легендарных трассах Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после победы в квалификации Гран-при Бельгии установил ещё одно историческое достижение.

Итальянец стал самым молодым обладателем поул-позиции на четырёх культовых автодромах Формулы-1 — в «Сузуке» (Япония), Монако, «Сильверстоуне» (Великобритания) и «Спа-Франкоршам» (Бельгия). Последним в этот список вошёл бельгийский этап, где 19-летний Антонелли завоевал шестой поул в карьере, показав лучшее время в квалификации.

Из 10 поулов «Мерседеса» в нынешнем сезоне шесть завоевал лидер чемпионата Антонелли, ещё четыре на счету его напарника Джорджа Расселла.

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