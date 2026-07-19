Антонелли стал самым молодым обладателем поула на четырёх легендарных трассах Формулы-1
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после победы в квалификации Гран-при Бельгии установил ещё одно историческое достижение.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440
Итальянец стал самым молодым обладателем поул-позиции на четырёх культовых автодромах Формулы-1 — в «Сузуке» (Япония), Монако, «Сильверстоуне» (Великобритания) и «Спа-Франкоршам» (Бельгия). Последним в этот список вошёл бельгийский этап, где 19-летний Антонелли завоевал шестой поул в карьере, показав лучшее время в квалификации.
Из 10 поулов «Мерседеса» в нынешнем сезоне шесть завоевал лидер чемпионата Антонелли, ещё четыре на счету его напарника Джорджа Расселла.
Сейчас читают:
За что снимали с гонок Формулы-1:
Комментарии
- 19 июля 2026
-
10:52
-
10:28
-
09:59
-
09:40
-
00:29
-
00:06
- 18 июля 2026
-
23:34
-
23:31
-
23:18
-
23:00
-
22:47
-
22:18
-
21:38
-
21:25
-
21:09
-
20:56
-
20:18
-
20:15
-
20:04
-
19:57
-
19:49
-
19:19
-
19:07
-
18:59
-
18:55
-
18:45
-
18:16
-
17:46
-
17:02
-
16:30
-
16:08
-
15:37
-
15:15
-
14:57
-
14:55