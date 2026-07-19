15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: сначала подумал: «Боже мой». Но доверял Хаджару

Макс Ферстаппен: сначала подумал: «Боже мой». Но доверял Хаджару
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что испугался, когда в квалификации Гран-при Бельгии слишком близко подъехал к напарнику Исаку Хаджару, но при этом полностью доверял французскому гонщику.

«Да, мы обсудили это, думаю, довольно быстро пришли к общему решению. Поэтому заранее знали, что именно будем делать. Конечно, всегда стараешься прибавить по сравнению с первой попыткой. Думаю, Исак отлично справился с этой задачей. Что касается выбора именно этой прямой, там, вероятно, немного меньше эффект режима максимальной скорости, поэтому аэродинамическое сопротивление играет более заметную роль.

Именно поэтому слипстрим там, возможно, даёт немного больше преимущества. Но в целом всё очень близко. В третьей тренировке по каким-то причинам я дважды получил слипстрим — в первом и третьем секторах, и эффект оказался практически одинаковым. Нет, не собирался сбрасывать газ. Я бы просто вытолкнул его вперёд! Всё было очень близко, но он отлично справился. Сначала я подумал: «Боже мой, это слишком близко». Но в итоге всё получилось идеально вплоть до последнего поворота. Да, расстояние было минимальным, но я ему доверял», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Читать далее:
Хаджар — о слипстриме Ферстаппену: в обратной ситуации он поступил бы так же
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android