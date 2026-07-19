Макс Ферстаппен: сначала подумал: «Боже мой». Но доверял Хаджару

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что испугался, когда в квалификации Гран-при Бельгии слишком близко подъехал к напарнику Исаку Хаджару, но при этом полностью доверял французскому гонщику.

«Да, мы обсудили это, думаю, довольно быстро пришли к общему решению. Поэтому заранее знали, что именно будем делать. Конечно, всегда стараешься прибавить по сравнению с первой попыткой. Думаю, Исак отлично справился с этой задачей. Что касается выбора именно этой прямой, там, вероятно, немного меньше эффект режима максимальной скорости, поэтому аэродинамическое сопротивление играет более заметную роль.

Именно поэтому слипстрим там, возможно, даёт немного больше преимущества. Но в целом всё очень близко. В третьей тренировке по каким-то причинам я дважды получил слипстрим — в первом и третьем секторах, и эффект оказался практически одинаковым. Нет, не собирался сбрасывать газ. Я бы просто вытолкнул его вперёд! Всё было очень близко, но он отлично справился. Сначала я подумал: «Боже мой, это слишком близко». Но в итоге всё получилось идеально вплоть до последнего поворота. Да, расстояние было минимальным, но я ему доверял», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.