Антонелли — о первом месте в квалификации: этот поул нам действительно пришлось заслужить

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился эмоциями после завоевания поул-позиции на Гран-при Бельгии, которая стала для него шестой в карьере и четвёртой на культовых трассах.

«Честно говоря, я и сам не понимаю, что произошло между первым и вторым сегментами квалификации. Мы внесли изменения в настройки — поработали с дифференциалом, балансом тормозов, немного изменили уровень заднего антикрыла, потому что сегодня ветер был очень непредсказуемым и заметно усложнил нам задачу. После первого сегмента я подумал, что оказался в непростой ситуации. Поэтому особенно рад тому, что этот поул нам действительно пришлось заслужить.

Машина была быстра на протяжении всего уикенда. Нам удалось найти правильный компромисс в настройках, и болид вёл себя очень хорошо. Со своей стороны я проехал чистый круг, без ошибок, и это тоже сыграло важную роль.

Завтрашней гонки я не боюсь. Понимаю, что удержаться впереди в пятом повороте будет непросто, особенно из-за слипстрима. Поэтому мы постараемся хорошо стартовать и удачно выйти из первого поворота. Судя по всему, гоночный темп у нас тоже выглядит хорошим», — приводит слова Антонелли издание FormulaPassion.