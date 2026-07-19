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Антонелли — о первом месте в квалификации: этот поул нам действительно пришлось заслужить

Антонелли — о первом месте в квалификации: этот поул нам действительно пришлось заслужить
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился эмоциями после завоевания поул-позиции на Гран-при Бельгии, которая стала для него шестой в карьере и четвёртой на культовых трассах.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440

«Честно говоря, я и сам не понимаю, что произошло между первым и вторым сегментами квалификации. Мы внесли изменения в настройки — поработали с дифференциалом, балансом тормозов, немного изменили уровень заднего антикрыла, потому что сегодня ветер был очень непредсказуемым и заметно усложнил нам задачу. После первого сегмента я подумал, что оказался в непростой ситуации. Поэтому особенно рад тому, что этот поул нам действительно пришлось заслужить.

Машина была быстра на протяжении всего уикенда. Нам удалось найти правильный компромисс в настройках, и болид вёл себя очень хорошо. Со своей стороны я проехал чистый круг, без ошибок, и это тоже сыграло важную роль.

Завтрашней гонки я не боюсь. Понимаю, что удержаться впереди в пятом повороте будет непросто, особенно из-за слипстрима. Поэтому мы постараемся хорошо стартовать и удачно выйти из первого поворота. Судя по всему, гоночный темп у нас тоже выглядит хорошим», — приводит слова Антонелли издание FormulaPassion.

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