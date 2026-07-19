Лоусон — об отсутствии обновлений у машины: это стоило нам скорости весь уикенд

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, признав, что болиду не хватало скорости без нового пакета обновлений, который в этот уикенд получил его напарник Арвид Линдблад.

«Может быть, совсем немного [слипстрим помог бы], если честно, даже если бы мы прошли в Q3, это было бы только 10-е место. Нам просто не хватало скорости весь уикенд. Думаю, мы собрали максимально хороший болид из того, что у нас было. Я был очень доволен балансом машины, но этого оказалось недостаточно.

Да, если честно, мы были медленными весь уикенд. Так что, наверное, именно этого мы и ожидали. Не знаю, оказалось ли новое обновление ещё эффективнее, чем мы рассчитывали, но оно определённо стоило нам скорости на протяжении всего уикенда. Перед квалификацией мы, честно говоря, подготовили лучший вариант машины из того, что у нас было. Однако, похоже, они нашли очень серьёзную прибавку благодаря тому пакету обновлений, который получили», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

Лоусон завершил квалификацию 11-м, но из-за штрафов Ландо Норриса и Исака Хаджара будет стартовать в гонке с девятой позиции. Новый пакет обновлений у машины ожидается уже на следующем этапе чемпионата — Гран-при Венгрии.