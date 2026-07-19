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Вольф — об отставании Расселла от Антонелли: вероятно, это не его вина

Вольф — об отставании Расселла от Антонелли: вероятно, это не его вина
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что отставание Джорджа Расселла от напарника Андреа Кими Антонелли в квалификации Гран-при Бельгии частично связано с техническими причинами, которые команда пока не может объяснить.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:44.361
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.317
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.440

«Джорджу, очевидно, не хватает скорости на прямых, и мы пока не можем объяснить, почему. Речь идёт примерно о 0,2 секунды. Мы буквально проверили всё до мелочей. Дело в силовой установке? У Кими совершенно новый двигатель, возможно, именно это даёт разницу. Посмотрим на следующих трассах, там проблемы с нехваткой энергии будут не столь выражены, поэтому влияние этого фактора должно стать менее заметным.

Кроме того, Джорджу ещё нужно найти несколько десятых. Значительную часть он уже отыграл, но на нескольких поворотах по-прежнему теряет около двух или двух с половиной десятых. В целом он хорошо прибавил, но пока не может полностью найти общий язык с машиной. Такая ситуация сохраняется уже два последних гоночных уикенда, вероятно, это не его вина. Нам просто нужно всё правильно совместить», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.

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