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Гонку Формулы-2 в Спа остановили красными флагами после серьёзной аварии ван Хупена

Гонку Формулы-2 в Спа остановили красными флагами после серьёзной аварии ван Хупена
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Гонка Формулы-2 на Гран-при Бельгии была остановлена красными флагами после серьёзной аварии с участием пилота Лауренса ван Хупена. Инцидент произошёл на трассе «Спа-Франкоршам».

Формула-2 2026. Этап 8, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Основная гонка (25 кругов)
19 июля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Рафаэл Камара
Invicta Virtuosi Racing
2
Тасанапол Интрафувасак
ART Grand Prix
3
Никола Цолов
Campos Racing

На выходе из поворота «Мальмеди» ван Хупен, находясь на поребрике, нажал на газ, после чего заднюю часть его болида стало заносить, машина бросилась во внутренний отбойник и отрикошетила обратно на трассу. Автомобиль нидерландского гонщика получил серьёзные повреждения и загорелся. Сразу после аварии на трассу выехал автомобиль безопасности, а вскоре судьи вывесили красные флаги, остановив гонку.

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