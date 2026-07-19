Гонку Формулы-2 в Спа остановили красными флагами после серьёзной аварии ван Хупена

Гонка Формулы-2 на Гран-при Бельгии была остановлена красными флагами после серьёзной аварии с участием пилота Лауренса ван Хупена. Инцидент произошёл на трассе «Спа-Франкоршам».

На выходе из поворота «Мальмеди» ван Хупен, находясь на поребрике, нажал на газ, после чего заднюю часть его болида стало заносить, машина бросилась во внутренний отбойник и отрикошетила обратно на трассу. Автомобиль нидерландского гонщика получил серьёзные повреждения и загорелся. Сразу после аварии на трассу выехал автомобиль безопасности, а вскоре судьи вывесили красные флаги, остановив гонку.

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