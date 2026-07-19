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Формула-2 — Гран-при Бельгии — гонка, результаты

Камара одержал вторую победу в сезоне в гонке Ф-2 на ГП Бельгии. Цолов — 3-й, Херта — 8-й
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Пилот «Инвикты» Рафаэл Камара одержал победу в гонке Формулы-2 на Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам». Для бразильского гонщика это вторая победа в сезоне после успеха в длинной гонке в Барселоне.

Формула-2 2026. Этап 8, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Основная гонка (25 кругов)
19 июля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Рафаэл Камара
Invicta Virtuosi Racing
1:11:20.230
2
Тасанапол Интрафувасак
ART Grand Prix
+5.458
3
Никола Цолов
Campos Racing
+7.463

Второе место занял Тасанапол Интхрапхувасак («АРТ Гран-при»), третьим финишировал Никола Цолов («Кампос»). Алекс Данн («Роден») из-за пятисекундного штрафа за нарушение границ трассы был классифицирован четвёртым.

Формула-2. Бельгия. Основная гонка:

1. Рафаэл Камара («Инвикта»).
2. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при»).
3. Никола Цолов («Кампос»).
4. Алекс Данн («Роден»).
5. Габриеле Мини («МП Мотоспорт»).
6. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг»).
7. Ноэль Леон («Кампос»).
8. Колтон Херта («Хайтек»).
9. Ритомо Мията («Хайтек»).
10. Хосе Мария Бойя («Према»).

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