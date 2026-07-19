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Колапинто пришёл в паддок Ф-1 с баннером в честь Месси и Марадоны перед финалом ЧМ-2026

Колапинто пришёл в паддок Ф-1 с баннером в честь Месси и Марадоны перед финалом ЧМ-2026
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Пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто накануне финала чемпионата мира — 2026 появился в паддоке трассы «Спа-Франкоршам» перед Гран-при Бельгии с тканевым баннером, на котором изображены легендарные аргентинские футболисты Лионель Месси и Диего Марадона.

«Кажется, Франко Колапинто в восторге», — подписала видео пресс-служба французской команды.

Сегодня, 19 июля, в финале чемпионата мира — 2026 встретятся сборные Испании и Аргентины. Решающий матч турнира состоится на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Начало — в 22:00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

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